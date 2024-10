Trentotoday.it - Superlega, Trento batte Milano ed è prima a punteggio pieno

Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Tre vittorie e vetta della classfica dopo tre giornate. Un ottimo avvio di stagione quello della Itas Trentino chea domicilio per 1-3. Due set da battaglia vinti ai vantaggi, un set ko per i trentini e poi un ultimo parziale per fare festa.Il tecnicodopo tre giornate