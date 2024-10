Superlega 2024/2025 volley maschile: tutti i risultati e la classifica (Di domenica 13 ottobre 2024) tutti i risultati e la classifica della regular season della Superlega 2024/2025 di volley maschile. Archiviata la lunga estate azzurra culminata con i Giochi Olimpici di Parigi, i migliori giocatori del mondo sono pronti a tornare in campo con le maglie dei rispettivi club nel campionato più competitivo. Dodici le squadre al via con la novità Grottazzolina, all’esordio nella massima serie, ed una Perugia che proverà a difendere lo Scudetto vinto lo scorso anno. Tra le principali rivali figura sicuramente Trento, già avversaria di Perugia nella finale di Supercoppa, ma nessuna squadra parte battuta e le sorprese di certo non mancheranno. Di seguito, tutti gli esiti delle partite e la classifica della regular season del campionato aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024)e ladella regular season delladi. Archiviata la lunga estate azzurra culminata con i Giochi Olimpici di Parigi, i migliori giocatori del mondo sono pronti a tornare in campo con le maglie dei rispettivi club nel campionato più competitivo. Dodici le squadre al via con la novità Grottazzolina, all’esordio nella massima serie, ed una Perugia che proverà a difendere lo Scudetto vinto lo scorso anno. Tra le principali rivali figura sicuramente Trento, già avversaria di Perugia nella finale di Supercoppa, ma nessuna squadra parte battuta e le sorprese di certo non mancheranno. Di seguito,gli esiti delle partite e ladella regular season del campionato aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.

LIVE – Milano-Trento 0-1 (29-31 - 21-22) : Superlega 2024/2025 volley maschile in DIRETTA - 55 – Buonasera amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale del posticipo Milano-Trento che chiude la terza giornata di Superlega 2024/2025: qui troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto The post LIVE – Milano-Trento 0-1 (29-31, 21-22): Superlega 2024/2025 volley maschile in DIRETTA appeared first on SportFace. (Sportface.it)

LIVE – Milano-Trento 0-1 (29-31 - 12-10) : Superlega 2024/2025 volley maschile in DIRETTA - I meneghini di Roberto Piazza, dopo aver superato con un secco 3-0 Civitanova, vuole sfruttare nuovamente il campo di casa per fermare una delle big del campionato. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PROGRAMMA COMPLETO 3^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV SUPERLEGA 2024/2025: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA SUPERLEGA 2024/2025: FORMULA E REGOLAMENTO VOLLEY MASCHILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE ... (Sportface.it)

LIVE – Civitanova-Monza 2-0 (25-20 - 25-22 - 0-0) : Superlega 2024/2025 volley maschile in DIRETTA - Sportface. Poi ancora errori in battuta di Beretta e Bottolo: 12-13 SECONDO SET – La Lube torna avanti nel punteggio, time-out Monza: 9-8 SECONDO SET – Ace di Di Martino, sorpasso Monza: 7-8 SECONDO SET – Molto attento il muro di Monza, che chiude una bella azione lunga. 00 – Buon pomeriggio amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale di Civitanova-Monza: segui qui gli aggiornamenti ... (Sportface.it)