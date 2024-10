SpaceX, il lancio di Starship è un trionfo: il booster preso al volo al rientro sulla Terra. Esulta Elon Musk – Il video (Di domenica 13 ottobre 2024) Un doppio successo per il quinto lancio di Starship, la nave spaziale progettata dalla compagnia privata SpaceX fondata da Elon Musk. Oggi, 12 ottobre, a Boca Chica (Texas) sono stati effettuati due test sul veicolo spaziale più grande e potente mai realizzato che mira a essere impiegato nelle future missioni sulla Luna e su Marte. Il primo, mai avvenuto per Starship, era il rientro alla piattaforma di lancio del booster del razzo, Super Heavy. Il secondo obiettivo centrato era l’ammaraggio della navicella. Entrambi sono riusciti. Musk Esulta citando l’astronauta atTerrato sulla Luna Neil Armostrong: «Oggi è stato fatto un grande passo avanti verso la vita multiplanetaria». October 13, 2024 L’atTerraggio del booster October 13, 2024 Super Heavy genera una spinta di circa 74 meganewton. Come riporta il Corriere, è circa 700 volte più potente di un comune aereo di linea. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di domenica 13 ottobre 2024) Un doppio successo per il quintodi, la nave spaziale progettata dalla compagnia privatafondata da. Oggi, 12 ottobre, a Boca Chica (Texas) sono stati effettuati due test sul veicolo spaziale più grande e potente mai realizzato che mira a essere impiegato nelle future missioniLuna e su Marte. Il primo, mai avvenuto per, era ilalla piattaforma dideldel razzo, Super Heavy. Il secondo obiettivo centrato era l’ammaraggio della navicella. Entrambi sono riusciti.citando l’astronauta attoLuna Neil Armostrong: «Oggi è stato fatto un grande passo avanti verso la vita multiplanetaria». October 13, 2024 L’atggio delOctober 13, 2024 Super Heavy genera una spinta di circa 74 meganewton. Come riporta il Corriere, è circa 700 volte più potente di un comune aereo di linea.

