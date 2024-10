Ilrestodelcarlino.it - "Sono contraria ai telefonini"

(Di domenica 13 ottobre 2024) Giada Albonetti, mamma di una ragazza di prima superiore e di una studentessa universitaria è contro l’uso dei telefoni in classe. "Andrebbero ritirati all’entrata e restituiti all’uscita. Questo almeno fino ai 16 anni, ma non mi dispiacerebbe che la regola fosse estesa fino ai 18 anni. L’uso del telefono può essere fatto all’interno della scuola se viene utilizzato per programmi didattici assieme all’insegnante. I cellulariinvece utili per i giovani per il tragitto casa scuola, perché quella è una forma di tranquillità, ma all’interno della scuola se gli studenti necessitano di contattare il genitore si dovrebbero rivolgere alla segreteria e chiedere di fare una telefonata".