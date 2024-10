Fanpage.it - Sinner spiega perché ha esultato timidamente per il trionfo su Djokovic: “Ho perso il sorriso”

(Di domenica 13 ottobre 2024) Le parole del numero uno al mondo dopo la vittoria contro il serbo in finale a Shanghaino bene qual è il suo stato d'animo in questo momento: "La gente pensa che vincendo o avendo successo non si abbiano problemi, non è vero. Mi trovo in una situazione scomoda fuori dal campo".