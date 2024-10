Sinner domina anche a Shanghai: sconfitto Djokovic in due set, è il settimo titolo dell'anno (Di domenica 13 ottobre 2024) Novak Djokovic si arrende a Jannik Sinner 7-6 (4) 6-3 e resta fermo a 99 titoli in carriera. Diventano invece 17 quelli dell`altoatesino che Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Novaksi arrende a Jannik7-6 (4) 6-3 e resta fermo a 99 titoli in carriera. Diventano invece 17 quelli`altoatesino che

Djokovic accetta la resa e china la testa allo strapotere di Sinner : “Jannik troppo forte per me” - Una superiorità manifesta di fronte alla quale il campione serbo ha reso onore: "Un trofeo strameritato per lui e il suo team". Poi la felicità del n. c'erano leggende ovunque oggi"Continua a leggere . . 1 al mondo: "Ho giocato contro una leggenda davanti ad una leggenda. Jannik Sinner si è preso anche i Masters 1000 di Shanghai battendo Novak Djokovic in finale (7-6, 6-3). (Fanpage.it)

VIDEO Sinner-Djokovic 2-0 - la sintesi della finale a Shanghai. Vittoria netta del n.1 - Il momento chiave della seconda frazione arriva nel quarto gioco, dove l’azzurro ha due break-point consecutivi, concretizza il secondo, si issa sul 3-1 e poi si invola verso il successo. Il numero 1 del mondo ha surclassato il numero 4 del ranking ATP in un’ora e 39 minuti di gioco, mettendo in mostra una nitida superiorità agonistica. (Oasport.it)

La rassegnazione di Djokovic : “Sinner è stato troppo bravo per me”. Poi la battuta a Federer - ). Bello rivedere anche Federer (presente sugli spalti, n. Per me è un piacere essere qui a Shanghai, ho avuto molto successo in Cina nel corso della mia carriera, quest’anno ho giocato del buon tennis. ): so che ti sarebbe piaciuto essere in campo a giocare con noi, è la prima volta che gioco con tre presente ho avuto un po’ di pressione a vederti sugli spalti“. (Oasport.it)