Shopping night adesso basta

(Di domenica 13 ottobre 2024) "Gli esperimenti dellehanno fallito, ne basterebbero tre in tutta l’estate e andrebbe bene così". Inizia in questo modo Daniela Canini di Sigismondo jeans. "La gente è stanca delle solite iniziative, ci vuole qualcosa di originale e per di più essere aperti fino a tarda sera è un dispendio economico e di energie". La titolare non se la prende solo con lonotturno, ne ha anche sui parcheggi. "Dove fermano la macchina le persone? Sarebbe utile una navetta che porti i clienti in centro per invogliarli a comprare. Noi siamo aperti da 35 anni, il periodo d’oro sono stati gli ’80 e i ’90: una volta a lavorare qui eravamo in sei, ora siamo rimasti in tre. Dopo il covid le vendite sono inevitabilmente calate, non so se sia una psicosi del risparmio o altro".