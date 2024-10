Sciopero treni, l'Italia (di nuovo) paralizzata. Da Roma Termini a Firenze, viaggiatori disperati: «Come torniamo a casa?» (Di domenica 13 ottobre 2024) L'Italia si blocca ancora. nuovo caos ferroviario, stavolta però i guasti non c'entrano. A causare disagi e rovinare la domenica dei viaggiatori è lo Sciopero del 12 e 13 Leggo.it - Sciopero treni, l'Italia (di nuovo) paralizzata. Da Roma Termini a Firenze, viaggiatori disperati: «Come torniamo a casa?» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L'si blocca ancora.caos ferroviario, stavolta però i guasti non c'entrano. A causare disagi e rovinare la domenica deiè lodel 12 e 13

