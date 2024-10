Sbircialanotizia.it - Sammy Basso, vescovo Vicenza: “Non escludo beatificazione”

(Di domenica 13 ottobre 2024) Giuliano Brugnotto: "In questi giorni è emerso il suo profilo spirituale" ''In questi giorni è emerso il profilo spirituale di, che ha espresso una santità nella vita ordinaria assieme a una profondità interiore straordinaria. Nonla possibilità di aprire per lui, tra 5 anni, come prevede l’attuale procedura canonica, la causa di''.