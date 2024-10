Sammy Basso “beato”, il vescovo di Vicenza: “Desiderio di molti, ma ci vuole tempo” (Di domenica 13 ottobre 2024) Il vescovo di Vicenza, don Giuliano Brugnotto, che ha celebrato i funerali del ricercatore vicentino affetto da progeria, ha reso noto il desiderio di molte persone ad avviare la procedura di beatificazione di Sammy. Si tratta di un iter piuttosto complesso e dai tempi molto lunghi: solo per avviare la pratica, qualora ci siano i presupposti, bisogna attendere cinque anni. Fanpage.it - Sammy Basso “beato”, il vescovo di Vicenza: “Desiderio di molti, ma ci vuole tempo” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ildi, don Giuliano Brugnotto, che ha celebrato i funerali del ricercatore vicentino affetto da progeria, ha reso noto il desiderio di molte persone ad avviare la procedura di beatificazione di. Si tratta di un iter piuttosto complesso e dai tempi molto lunghi: solo per avviare la pratica, qualora ci siano i presupposti, bisogna attendere cinque anni.

Sammy Basso - vescovo Vicenza : "Non escludo beatificazione" - Giuliano Brugnotto: "In questi giorni è emerso il suo profilo spirituale" ''In questi giorni è emerso il profilo spirituale di Sammy, che ha espresso una santità nella vita ordinaria assieme a una profondità interiore straordinaria. […]. Non escludo la possibilità di aprire per lui, tra 5 anni, come prevede l'attuale procedura canonica, la causa di beatificazione''.

