Oasport.it - Salto con gli sci, Alex Insam e Annika Sieff vincono i Campionati Italiani Assoluti a Villach

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) In attesa di ultimare la preparazione in vista della stagione invernale (la Coppa del Mondo comincerà il 22-24 novembre a Lillehammer per uomini e donne), i big azzurri delcon gli sci si sono confrontati quest’oggi sul trampolino piccolo HS96 di(in Austria) in occasione deie Juniores 2024. In assenza dell’infortunato Giovanni Bresadola, ancora alle prese con il recupero dalla rottura del crociato rimediata lo scorso 23 marzo,ha dominato come da pronostico la competizione maschile totalizzando 257 punti sulle due serie di gara e precedendo sul podio Francesco Cecon (234 punti) e Andrea Campregher (215.5 punti). Tra gli under 20 si è imposto il combinatista classe 2006 Manuel Senoner. Successo non scontato invece al femminile per, che ha avuto la meglio con buon margine sulla co-favorita della vigilia Lara Malsiner.