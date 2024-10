Salerno, infermieri del 118 presi a martellate dal “paziente” pregiudicato: «Ci colpiva alla testa, ho temuto di morire» (Di domenica 13 ottobre 2024) «Ho avuto paura di morire». Così Andrea Cattalini, infermiere di Maratea di 33 anni, descrive al Corriere la drammatica esperienza che ha vissuto la notte tra venerdì 11 e sabato 12 ottobre a Vallo della Lucania (Salerno). Con il collega e autista dell’ambulanza Corrado Correale si era recato di nuovo, dopo un precedente intervento, da un 30enne ai domiciliari. Qui sono stati aggrediti a martellate dall’uomo: colpi anche alla testa che potevano portare a conseguenze ben peggiori. Il 30enne, pregiudicato, è stato poi arrestato. La prima chiamata di intervento Quella sera il 118 era già stato chiamato una prima volta per prestare cure al 30enne. Gli infermieri erano andati nel suo appartamento dopo una telefonata ricevuta alle 20: «Eravamo andati trovando una situazione drammatica: bambini che assistevano agli spasmi nervosi del padre. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di domenica 13 ottobre 2024) «Ho avuto paura di». Così Andrea Cattalini, infermiere di Maratea di 33 anni, descrive al Corriere la drammatica esperienza che ha vissuto la notte tra venerdì 11 e sabato 12 ottobre a Vallo della Lucania (). Con il collega e autista dell’ambulanza Corrado Correale si era recato di nuovo, dopo un precedente intervento, da un 30enne ai domiciliari. Qui sono stati aggrediti adall’uomo: colpi ancheche potevano portare a conseguenze ben peggiori. Il 30enne,, è stato poi arrestato. La prima chiamata di intervento Quella sera il 118 era già stato chiamato una prima volta per prestare cure al 30enne. Glierano andati nel suo appartamento dopo una telefonata ricevuta alle 20: «Eravamo andati trovando una situazione drammatica: bambini che assistevano agli spasmi nervosi del padre.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Asl di Salerno : concorso per 400 infermieri e OSS - 10 fisioterapisti e 10 psicologi - Tempo di lettura: < 1 minutoSono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale quarta serie speciale – Concorsi ed Esami n. 76 del 20 settembre 2024, i concorsi banditi dall’ASL Salerno poco meno di un mese fa per 200 posti a tempo indeterminato per infermieri, 200 per operatori sociosanitari, 10 per fisioterapisti, 10 per psicologi da inserire nella dotazione organica dell’Azienda a tempo ... (Anteprima24.it)

Asl Salerno : via alla stagione dei concorsi per il personale infermieristico e assistenziale - Saranno 50 gli IFoC – infermieri di famiglia e di comunità – a cui è richiesto il titolo specifico del master di I livello universitario in infermieristica di Famiglia e di Comunità e che saranno destinati alle nuove Strutture per l’assistenza territoriale. IT su Google News. Pubblicato anche il concorso per assumere 10 professionisti sanitari della riabilitazione – fisioterapisti – destinati ... (Zon.it)