Roma rissa nella notte sull’Ostiense | tre giovanissimi accoltellati

(Di domenica 13 ottobre 2024), 13 settembre 2024- Tre ragazzi sono statidurante unaintorno alle 4 della scorsaa via Ostiense, a. La polizia arrivata sul posto ha trovato a terra con ferite di arma da taglia due diciottenni e un ventenne, tutti italiani. Le vittime sono state trasportate in codice rosso in tre ospedali diversi della capitale ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, i tre sarebbero stati aggrediti da una quindicina di ragazzi che poi si sono dati alla fuga. Sono in corso indagini della polizia per risalire agli aggressori e ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Fonte: Adnkronos.it