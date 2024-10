Ragazzo entra nella metro di Roma con gli sci L’ironia sui social | Si sta preparando a Milano-Cortina – Il video

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di domenica 13 ottobre 2024) Unto alla fermata Cipro dellaA dicon tanto di casco, visiera, scarponi e sci ai piedi. Suisono diventati virali idiffusi dalla pagina Welcome to Favelas che mostrano il giovane avventurarsi con l’abbigliamento inadatto per la stagione e per il luogo. Le immagini lo ritraggono mentre si sposta sulle scale mobili e si posiziona come se fosse in discesa su qualche versante alpino: visiera abbassata, bastoni in mano e sollevati, schiena china, ginocchia piegate. Gli utenti suisi sono subito scatenati a commentare la situazione quantomeno surreale: «Quando ti dicono che è arrivata la neve a Valle Aurelia ma capisci male», ironizza uno giocando con il nome di una delle stazionidella linea A. «Se stava a preparà per le olimpiadi di2026», sostiene con simpatia un altro pensando alle Olimpiadi di