Ilrestodelcarlino.it - "Pronto a restituire la mia licenza"

(Di domenica 13 ottobre 2024) "All’incontro organizzato dal Comune ho anticipato che se il progetto di riqualificazione andrà avanti io restituirò la, che vale 1.200 euro". Joty Jannatul Fardos, commerciante di origine pakistana che vende articoli di bigiotteria e fai da te in piazza Saffi, lato palazzo Albertini, è molto critico sulla decisione di spostare le banchette in via definitiva dal cuore del centro storico. "A dicembre ogni anno ci spostano e non si lavora più: l’ultima settimana del 2023 ho preferito non aprire il banco perché non mi conveniva. Quello – sottolinea l’ambulante – è un periodo d’oro che ci permette di coprire le spese. Il Comune dovrebbe interrogarsi sul perché ci sono stalli liberi da anni. La verità è che sono in una posizione poco favorevole dove non c’è passaggio".