Infobetting.com - Pronostico e quote Luciano Darderi – Matteo Berrettini, ATP Stoccolma 14-10-2024

Leggi tutta la notizia su Infobetting.com

(Di domenica 13 ottobre 2024)non ha praticamente mai giocato al coperto e sul veloce, mentreha sicuramente più esperienza anche se non vince un torneo indoor dal Challenger di Bergamo 2018. Di recente comunque lo abbiamo visto a suo agio in Davis e comunque non ci vuole un genio per capire che il suo gioco InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici