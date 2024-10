Promozione, vince l'Urbino Taccola, pareggiano San Giuliano e Saline (Di domenica 13 ottobre 2024) L'unica tra le formazioni pisane di Promozione a vincere oggi è stato l'Urbino Taccola che si è imposto 3 a 2 sul campo del San MArco Avenza: i biancorossi chiudono il primo tempo in vantaggio grazie ai gol di Antoni e PEtri, nella ripresa i padroni di casa sferrano un duro uno-due poco dopo il Pisatoday.it - Promozione, vince l'Urbino Taccola, pareggiano San Giuliano e Saline Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L'unica tra le formazioni pisane dire oggi è stato l'che si è imposto 3 a 2 sul campo del San MArco Avenza: i biancorossi chiudono il primo tempo in vantaggio grazie ai gol di Antoni e PEtri, nella ripresa i padroni di casa sferrano un duro uno-due poco dopo il

