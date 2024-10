Lortica.it - Prestazioni di rilievo a Chicago e a Sinalunga per i podisti aretini

(Di domenica 13 ottobre 2024) A, in occasione della Maratona, gli atleti della Polisportiva Policiano hanno raggiunto risultati eccezionali. Tommaso Lisi ha registrato un personale di 2:48:52, mentre Stefano Bettarelli si è avvicinato al suo record con un tempo di 2:49:30. Anche Ettore Monnanni ha chiuso la gara con un tempo di 3:58:28. Nel frattempo, Manuel Milani ha partecipato ai Campionati Mondiali di Maratona Master a Bucarest. A, invece, Cialini e Sadocchi hanno trionfato nella 49ª edizione della Passeggiata alla Fiera di. Questa mattina, circa 1.000 atleti, tra competitivi e non, hanno preso parte all’evento di corsaca di circa 12 km, partendo dal centro commerciale “I Gelsi” alle 9:30. L’evento, organizzato dall’Atleticacon il patrocinio del Comune, ha riscosso un notevole successo sia in termini tecnici che di partecipazione.