Premio alla carriera all’enologo Riccardo Cotarella

(Di domenica 13 ottobre 2024) Orvieto, 13 ottobre 2024 –“Una vita per il vino“ assegnatoorvietano e presidente di Assoenologi,. Gli è stato conferito nel corso della “Milano wine week“, "per lo straordinario contributo professionale e culturale portato al vino italiano e per la valorizzazione della nostra scuola enologica nel mondo". "Sono onorato nel ricevere questoperché credo di avere davvero consegnato la mia vita al vino evitivinicoltura", ha commentato. "Passione, amore, dedizione mi hanno accompagnato - ha aggiunto - e mi accompagnano ancora ogni giorno nella mia professione. Sentimenti che devono per forza andare di pari passo con la scienza, la ricerca, la tecnica applicata, il tutto con l’obiettivo finale di innalzare sempre più la qualità dei vini italiani".