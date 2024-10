Preghiera della sera del 13 Ottobre 2024: “Aiutami a comprendere” (Di domenica 13 ottobre 2024) “Aiutami a comprendere”. Con la Preghiera della sera di oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e L'articolo Preghiera della sera del 13 Ottobre 2024: “Aiutami a comprendere” proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Preghiera della sera del 13 Ottobre 2024: “Aiutami a comprendere” Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it (Di domenica 13 ottobre 2024) “”. Con ladi oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e L'articolodel 13: “” proviene da La Luce di Maria.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Preghiera della sera del 12 Ottobre 2024 : “Ti prego per i lontani” - Solo pochi. . . Questo Sabato con la preghiera della sera chiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Vergine della notte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte (Don Tonino Bello). (Lalucedimaria.it)

Preghiera della sera 11 Ottobre 2024 : “Aiutami a vincere le tentazioni” - “Aiutami a vincere le tentazioni”. Questa è la preghiera della sera da recitare questo venerdì per meditare sulla nostra giornata. . . Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. (Lalucedimaria.it)

Preghiera della sera del 10 Ottobre 2024 : “Guarisci il mio cuore” - . Dedichiamo questa sera. . . Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. “Guarisci il mio cuore”. È la preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. (Lalucedimaria.it)