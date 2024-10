Fanpage.it - Precipita per 200 metri durante un’escursione a Colico: Francesca Rossi muore davanti al fratello

(Di domenica 13 ottobre 2024) Èta nel vuoto per 200, 45enne nel pomeriggio di oggi domenica 13 ottobre si trovava sulla vetta del Monte Legnone a(Lecco) per un'escursione in montagna. A chiamare i soccorsi è stato il, ora sotto shock.