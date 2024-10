Quotidiano.net - Portolano, 'regole d'ingaggio inadeguate per Unifil'

(Di domenica 13 ottobre 2024) "Il mandato emanato perè adeguato. Ciò che non è adeguato e che mi ha creato spesso frustrazione anche nei confronti della popolazione locale sono led'che non sono proporzionali ai compiti assegnati alla forza, tra cui la capacità e la necessità di disarmo dei gruppi armati in Libano, nella fattispecie Hezbollah". Lo ha detto il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Lucianoal programma 'In mezzora' su Rai 3. "La reazione dei nostri soldati che io sento giornalmente attraverso i comandanti del contingente - ha aggiunto il generale - è estremamente professionale: sono a conoscenza dei rischi e delled'e vivono con una certa frustrazione il fatto che le loro attività operative sono limitate dalla presenza degli israeliani in un'area sotto la responsabilità dell'Onu".