Pmi tassate 120 volte più dei giganti del web

(Di domenica 13 ottobre 2024) Sul versante del fisco, in Italia è Davide che paga più di Golia, ossia sono le piccole e medie imprese a versare ogni anno all’erario una cifra 120superiore a quella dei "del web" con base a livello nazionale. A permettere questo è la pratica di trasferire buona parte degli utili ante imposte realizzati in Italia nei Paesi a fiscalità di vantaggio. E non pare che questo divario potrà diminuire a breve, con l’introduzione della Global minimum tax, l’aliquota del 15% sulle multinazionali, a causa della sua applicazione a macchia di leopardo tra gli Stati Ue. Grazie a queste operazioni elusive, calcola la Cgia di Mestre elaborando i dati di Mediobanca, l’erario ha incassato solo le briciole dai colossi web, circa 25 con una sede in Italia, ma che hanno versato 206 milioni di tasse, mentre le nostre Pmi pagano ogni anno 24,6 miliardi.