“Piano per attacco a Israele stile 11 settembre” nei documenti Hamas sequestrati da Idf (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Anni prima dell'attacco del 7 ottobre 2023, i leader di Hamas avevano pianificato un'ondata ancora più efferata di attacchi terroristici contro Israele – tra cui il rovesciamento di un grattacielo di Tel Aviv in stile 11 settembre – mentre facevano pressione sull'Iran affinché aiutasse a realizzare la loro visione di annientare lo Stato “Piano per attacco a Israele stile 11 settembre” nei documenti Hamas sequestrati da Idf L'Identità. Lidentita.it - “Piano per attacco a Israele stile 11 settembre” nei documenti Hamas sequestrati da Idf Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Anni prima dell'del 7 ottobre 2023, i leader diavevano pianificato un'ondata ancora più efferata di attacchi terroristici contro– tra cui il rovesciamento di un grattacielo di Tel Aviv in11– mentre facevano pressione sull'Iran affinché aiutasse a realizzare la loro visione di annientare lo Stato “per11” neida Idf L'Identità.

Dalle carte e dai registri elettronici recuperati nei comandi di Hamas emerge una pianificazione "in stato avanzato per attacchi con treni, barche e persino carri trainati da cavalli". Tra i documenti sequestrati, i piani per un attacco, ma anche lettere inviate ai massimi leader iraniani già nel 2021, in cui si chiedevano finanziamenti per centinaia di milioni di dollari e addestramento