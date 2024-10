Perugiatoday.it - Perugia, l'auto sfonda il parapetto e precipita in via Enrico dal Pozzo

Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Incidente nella mattinata di domenica 13 ottobre a. Per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri nella zona di Porta Pesa un'hato iled èta in ViaDal.Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco l’unico occupante del veicolo