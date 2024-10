Laverita.info - Per gli allibratori il cavallo vincente è Trump

(Di domenica 13 ottobre 2024) A meno di un mese dalle elezioni, i bookmaker scommettono sul repubblicano, che scala i sondaggi ed è dato in leggero vantaggio in Stati chiave come Michigan, Arizona e Pennsylvania. Kamala perde terreno anche fra i maschi afro, accusati di sessismo da Barack Obama.