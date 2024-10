Pedopornografia, la Polizia postale si infiltra su Telegram: 3 arrestati tra cui un prete e un esponente delle forze dell’ordine (Di domenica 13 ottobre 2024) Determinante per le indagini anche un anonimo “giustiziere” che attirava i pedofili e ne diffondeva i dati: 29 indagati in tutta Italia dopo l’operazione della procura di Torino Repubblica.it - Pedopornografia, la Polizia postale si infiltra su Telegram: 3 arrestati tra cui un prete e un esponente delle forze dell’ordine Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Determinante per le indagini anche un anonimo “giustiziere” che attirava i pedofili e ne diffondeva i dati: 29 indagati in tutta Italia dopo l’operazione della procura di Torino

