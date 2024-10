Pedopornografia, arresti e denunciati (Di domenica 13 ottobre 2024) 10.19 arresti, denunce e perquisizoni nell' ambito dell'operazione di contrasto alla Pedopornografia online "La croix" della Procura di Torino. L'indagine si è avvalsa anche di investigatori sotto copertura per sei mesi Tre gli arrestati,tra cui un prete e un appartenente alle forze dell'ordine; 29 i denunciati, 33 i decreti di perquisizione. Le persone coinvolte chattavano usando linguaggi in"codice".Tra i materiali trovati anche immagini di violenze sessuali. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 13 ottobre 2024) 10.19, denunce e perquisizoni nell' ambito dell'operazione di contrasto allaonline "La croix" della Procura di Torino. L'indagine si è avvalsa anche di investigatori sotto copertura per sei mesi Tre gli arrestati,tra cui un prete e un appartenente alle forze dell'ordine; 29 i, 33 i decreti di perquisizione. Le persone coinvolte chattavano usando linguaggi in"codice".Tra i materiali trovati anche immagini di violenze sessuali.

Pedopornografia - polizia si infiltra su Telegram : tre arresti e 33 perquisizioni - Tra gli arrestati, residenti rispettivamente nel Milanese, Cagliaritano e Beneventano, figurano un appartenente alle forze dell’ordine e un prelato. Nella fase strettamente operativa sono stati coinvolti gli Uffici di Polizia Postale di Roma, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Palermo, Catania, Bari, Venezia e Trieste, che hanno curato l’esecuzione congiunta dei provvedimenti emessi ... (Lapresse.it)