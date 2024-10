Ilmattino.it - «Patto per il nucleare», Confindustria apre alla proposta del ministro Urso

Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) In Italia l'energia costa 102,7 euro per megawattora, in Germania circa 70 euro, in Francia 48 euro, in Spagna 52.7. Con le sole rinnovabili da noi si copre circa il 20% del totale della