Ospedale una settimana di lavori | chiudono i parcheggi L’elenco completo

Da lunedì 14 e fino a venerdì 18 ottobre, alcuni posti auto dei parcheggi P1, P2, P3 e P6 dell'Ospedale di Cona chiuderanno alternativamente per consentire i lavori per la pulizia delle caditoie. Le attività di pulizia inizieranno circa alle 6 e termineranno verso le 14.

