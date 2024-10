Quotidiano.net - Organizzazione Elnet, 'ecco la rete di Hamas in Europa'

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di domenica 13 ottobre 2024) L'European Leadership Network (),che ha come fine il rafforzamento dei rapporti tra l'e Israele, ha pubblicato quattro rapporti che intendono mostrare le attività di decine di organizzazioni e leader affiliati adin diversi paesi europei, tra cui Regno Unito, Germania, Italia, Paesi Bassi e Belgio.ha identificato circa 30 organizzazioni e individui affiliati alla fazione islamica che operano in. Il documento, articolato in quattro edizioni diverse, è stato anticipato da Il Giornale. Tre persone - Majed Al-Zeer, Adel Doghman e Mohammad Hannoun - e una delle organizzazioni, l'Associazione di Solidarietà con il Popolo Palestinese (Abspp) in Italia, sono state confermate dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, attraverso l'Office of Foreign Assets Control (Ofac), come coinvolte nella raccolta fondi perin