Omicidio di Rozzano | confessa l' autore ero uscito nervoso e col coltello

(Di domenica 13 ottobre 2024) AGI - Ucciso per un paio di cuffie wireless. È per questo incomprensibile motivo che il 19enne Daniele Rezza ha accoltellato e ammazzato Manuel Mastrapasqua poco prima delle 3 di notte di venerdì 11 ottobre in viale Romagna a, in provincia di Milano. Il giovane, in stato di fermo con l'accusa dipluriaggravato e rapina, avrebbe colpito con un unico fendente al petto la vittima per poi scappare soltanto con le cuffie, lasciando a terra il portafoglio e il cellulare. Che la morte del 31enne, magazziniere del Carrefour che stava rientrando a casa dopo il turno serale di lavoro, fosse legata a una rapina degenerata ini carabinieri della squadra Omicidi del nucleo investigativo di Milano erano pressochè certi.