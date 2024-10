Lanazione.it - Olimpia Prato senza campo per allenarsi: i genitori scrivono al Comune

(Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ottobre 2024 - Mail inviate aldiper chiedere unsportivo definitivo per la società di calcio dove giocano i loro figli. E' l'azione portata avanti da un gruppo dii cui figli militano nella scuola calcio dell'che hanno inviato alla posta elettronica dell'amministrazione comunale una lettera in cui chiedono alle istituzioni un impianto da gioco definitivo per la società calcistica. Tutto nasce dalla scadenza dell'affidamento delScirea di via Tirso, dove fino alla scorsa estate l'si è allenata e ha giocato. Adesso è in corso una proroga tecnica, in attesa che si proceda con l'assegnazione del nuovo bando. Proroga che vede l'impianto momentaneamente affidato al Chiesanuova Calcio, che però “non ha dato spazi in orari adeguati per lo svolgimento degli allenamenti dei bambini” come sottolineano le famiglie.