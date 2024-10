Nuova Sondrio, primo punto alla Castellina (Di domenica 13 ottobre 2024) primo punto casalingo e secondo risultato utile consecutivo per la Nuova Sondrio nel girone B del campionato di serie D. Oggi pomeriggio alla Castellina i ragazzi di mister Alessio Bifini hanno infatti pareggiato per 0-0 contro il Crema nel match valido per l'ottava giornata della competizione Europa.today.it - Nuova Sondrio, primo punto alla Castellina Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 13 ottobre 2024)casalingo e secondo risultato utile consecutivo per lanel girone B del campionato di serie D. Oggi pomeriggioi ragazzi di mister Alessio Bifini hanno infatti pareggiato per 0-0 contro il Crema nel match valido per l'ottava giornata della competizione

