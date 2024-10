Nella notte incendio in un hotel termale di Albano Terme: 45 persone intossicate in ospedale (Di domenica 13 ottobre 2024) Le fiamme sarebbero scaturite in un vano tecnico al secondo piano producendo fumo che in breve tempo ha invaso l'intera struttura con 273 ospiti, tutti in salvo. Una quarantina di persone sono state curate al Pronto soccorso per essere rimasta intossicate. Fanpage.it - Nella notte incendio in un hotel termale di Albano Terme: 45 persone intossicate in ospedale Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Le fiamme sarebbero scaturite in un vano tecnico al secondo piano producendo fumo che in breve tempo ha invaso l'intera struttura con 273 ospiti, tutti in salvo. Una quarantina disono state curate al Pronto soccorso per essere rimasta

Incendio nella notte in un hotel termale : 45 persone intossicate in ospedale - Mezz’ora dopo la mezzanotte tra sabato 12 e domenica 13 ottobre i vigili del fuoco sono intervenuti all’hotel Alexander di via Ungheria ad Abano Terme per un incendio divampato in un vano tecnico al secondo piano, il quale ha prodotto del fumo che ha invaso l’intera struttura, al cui interno... (Padovaoggi.it)

