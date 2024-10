Milano: terreno cede e lo risucchia, muore 61enne a Cinisello Balsamo (Di domenica 13 ottobre 2024) Milano, 13 ott. (LaPresse) – Tragedia nel pomeriggio a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, in via Volta 66. Un uomo di 61 anni è morto mentre stava lavorando nei pressi della propria abitazione. Stava cercando di bloccare una infiltrazione nel garage sottostante attraverso uno scavo quando improvvisamente il terreno ha ceduto risucchiandolo ad una profondità di circa due metri e mezzo. Immediati i soccorsi con i vigili del fuoco accorsi con due squadre fra cui personale del nucleo Saf. Le squadre dei vigili del fuoco hanno impiegato quasi due ore per recuperare il corpo. Sul posto 118 e carabinieri di Cinisello Balsamo. Lapresse.it - Milano: terreno cede e lo risucchia, muore 61enne a Cinisello Balsamo Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ott. (LaPresse) – Tragedia nel pomeriggio a, in provincia di, in via Volta 66. Un uomo di 61 anni è morto mentre stava lavorando nei pressi della propria abitazione. Stava cercando di bloccare una infiltrazione nel garage sottostante attraverso uno scavo quando improvvisamente ilha cedutondolo ad una profondità di circa due metri e mezzo. Immediati i soccorsi con i vigili del fuoco accorsi con due squadre fra cui personale del nucleo Saf. Le squadre dei vigili del fuoco hanno impiegato quasi due ore per recuperare il corpo. Sul posto 118 e carabinieri di

Milano - smottamento in uno scavo : uomo rimane sotto le macerie a Cinisello Balsamo - Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che sono intervenuti con diverse squadre: l’obiettivo è recuperare la persona coinvolta. Le attività sono in corso e le squadre lavorano […]. (Adnkronos) – Un grave smottamento si è verificato in uno scavo situato a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, e un uomo è rimasto sepolto sotto le macerie. (Periodicodaily.com)

Milano - smottamento in uno scavo : uomo rimane sotto le macerie a Cinisello Balsamo - Sono in corso le operazioni di soccorso di un uomo rimasto sepolto a causa di uno smottamento di uno scavo nel terreno di una casa a Cinisello Balsamo al confine di Milano. Sul posto sono intervenute rapidamente diverse squadre dei pompieri impegnate in una complessa operazione per salvarlo. Le attività sono in corso e le squadre stanno lavorando freneticamente. (Tg24.sky.it)