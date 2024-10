Milan, Gabbia rinnova e ottiene la fascia da capitano (Di domenica 13 ottobre 2024) Gabbia, difensore del Milan che sta crescendo a vista d'occhio, va verso il rinnovo di contratto e non solo. Ecco la situazione Pianetamilan.it - Milan, Gabbia rinnova e ottiene la fascia da capitano Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di domenica 13 ottobre 2024), difensore delche sta crescendo a vista d'occhio, va verso il rinnovo di contratto e non solo. Ecco la situazione

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - Galli : “Tanti problemi nella squadra. Gabbia ha voglia di imparare” - Galli, storico difensore del Milan, con cui ha vinto tutto, ha parlato della situazione attuale rossonera e in particolare di un giocatore. (Pianetamilan.it)

Calciomercato Milan - Matteo Gabbia vicino al rinnovo. I dettagli - Contro l’Inter la scelta coraggiosa di Paulo Fonseca ha premiato, adesso posto fisso da titolare e convocazione in Nazionale.  L'articolo Calciomercato Milan, Matteo Gabbia vicino al rinnovo. La novità riguarda anche la possibilità di vederlo con la fascia da capitano contro l’Udinese, proprio nella settimana in cui potrebbe arrivare il suo esordio assoluto in azzurro contro Israele. (Dailymilan.it)

Milan - rinnovo Gabbia : non ci sono più dubbi! La società ha le idee chiare sul difensore - le cifre - Milan, rinnovo Gabbia: ormai non ci sono più dubbi! La società adesso ha le idee chiare sul difensore, le cifre e i dettagli Come riferito da calciomercato. PAROLE – «Il sogno di rimanere a vita nel Milan è ormai vicinissimo ad essere realizzato […]. com, il rinnovo di contratto del difensore del Milan  e della Nazionale italiana Matteo Gabbia è sempre più vicino. (Calcionews24.com)