Michelle Comi, bloccata la raccolta fondi per rifarsi il seno: «Devo capire come riattivarla» (Di domenica 13 ottobre 2024) Era convinta di avercela fatta, dando dimostrazione della fedeltà dei suoi fan che hanno versato da pochi euro fino a cifre a tre zeri per aiutarla nell'operazione di chirurgia estetica. Michelle Comi, per coprire le spese, a suo dire, dell'operazione al seno, ha lanciato una raccolta fondi che nel giro di poche ore ha raggiunto 15mila euro. Ma ora la raccolta è stata bloccata. La piattaforma avrebbe annullato l'operazione, restituendo ad ogni persona le somme di denaro versate per l'influencer. «Pensavo di essere stata hackerata, invece, le tante segnalazioni arrivate alla piattaforma hanno fatto sì che venissi bloccata. E i soldi ricevuti sono stati restituiti» ha dichiarato Comi in un video. Per niente demoralizzata, e con l'intenzione di riaprire la raccolta. Fermi tutti, la raccolta fondi di Michelle Comi ha avuto delle "complicanze" pic.twitter.

Michelle Comi - GoFoundMe banna la sua raccolta fondi per rifarsi il seno : “Devo capire come riaprirla - pensavo di esser stata hackerata” - Michelle Comi, influencer e creator di OnlyFans, adesso vede sfumare il proprio sogno. Poi il ringraziamento: “Sono lieta di annunciarvi che è appena finita. Io ho intenzione di chiedervi esattamente ciò che voglio: con un piccolo gesto potete cambiare il mondo, in questo caso il mio”, le sue parole in un video TikTok pubblicato una settimana fa. (Ilfattoquotidiano.it)

Voleva rifarsi il seno con i soldi dei fan : bloccata la raccolta fondi di Michelle Comi. La sua reazione - Prosegui la lettura . Nonostante la content creatore Michelle Comi (leggete qui) abbia raggiunto l'obiettivo di 15mila euro per rifarsi il seno, l'intervento chirurgico non si farà. . La piattaforma GoFundMe, infatti, ha bloccato e annullato l'operazione, restituendo ad ogni persona le somme di denaro che avevano versato per finanziare la chirurgia plastica dell'in. (Milleunadonna.it)

Michelle Comi - bloccata la raccolta fondi per rifarsi il seno : «Devo capire come riattivarla» - «A Federico piace spendere e apparire. Per niente demoralizzata, e con l’intenzione di riaprire la raccolta. La piattaforma avrebbe annullato l’operazione, restituendo ad ogni persona le somme di denaro versate per l’influencer. com/K3yqdMuLYD— Roberto Avventura (@RobertoAvventu2) October 10, 2024 Interpellata dal Corriere della Sera Comi dichiara: «Perché le persone non dovrebbero donare anche ... (Open.online)