Meloni:inaccettabile attacco Idf Unifil (Di domenica 13 ottobre 2024) 16.15 Colloquio telefonico della premier Meloni con il primo ministro israeliano Netanyahu. Meloni ha ribadito "l'inaccettabilità che Unifil sia stata attaccata dalle forze armate israeliane, ricordando che la missione agisce su mandato dell'Onu per contribuire alla stabilità regionale". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi."Sia sempre garantita la sicurezza del personale Unifil" "Urgente lavorare a una de-escalation", con "la piena disponibilità dell'Italia ad agire in questa direzione, anche come presidente di turno del G7". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 13 ottobre 2024) 16.15 Colloquio telefonico della premiercon il primo ministro israeliano Netanyahu.ha ribadito "l'inaccettabilità chesia stata attaccata dalle forze armate israeliane, ricordando che la missione agisce su mandato dell'Onu per contribuire alla stabilità regionale". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi."Sia sempre garantita la sicurezza del personale" "Urgente lavorare a una de-escalation", con "la piena disponibilità dell'Italia ad agire in questa direzione, anche come presidente di turno del G7".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israele - Meloni sente Netanyahu : “Inaccettabile attacco a Unifil” - . (Adnkronos) – Giorgia Meloni chiama Benjamin Netanyahu per ribadire "l'inaccettabilità" degli attacchi di Israele contro i caschi blu in Libano. La presidente del Consiglio – riferisce Palazzo Chigi in una nota – ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro israeliano in cui "ha ribadito l'inaccettabilità che Unifil sia stata attaccata dalle forze armate israeliane, […] The ... (Lidentita.it)

Israele - Meloni sente Netanyahu : “Inaccettabile attacco a Unifil” - (Adnkronos) – Giorgia Meloni chiama Benjamin Netanyahu per ribadire "l'inaccettabilità" degli attacchi di Israele contro i caschi blu in Libano. La presidente del Consiglio – riferisce Palazzo Chigi in una nota – ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro israeliano in cui "ha ribadito l'inaccettabilità che Unifil sia stata attaccata dalle forze armate israeliane, […]. (Periodicodaily.com)

Libano - altolà di Meloni a Netanyahu : "Inaccettabili gli attacchi a Unifil" - Nel breve colloquio, i due leader hanno discusso dell'attuale situazione in Medio Oriente. Meloni ribadisce l'impegno dell'Italia alla de-escalation e la necessità di garantire la sicurezza di Unifil. (Ilgiornale.it)