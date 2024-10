Vanityfair.it - Melania Trump e re Carlo, la coppia (di amici) che non t'aspetti: «Ci scriviamo lettere da anni»

(Di domenica 13 ottobre 2024) L'ex first Lady degli Stati Uniti ha rivelato l’inaspettatazia col sovrano britco nell'autobiografia: A Memoir. In cui spiega che la «relazione speciale» iniziò con un incontro a New York nel 2005 e da allora è stata alimentata da una «continua corrispondenza»