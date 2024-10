Medioriente, Papa: “Siano rispettate le forze di pace delle Nazioni Unite” (Di domenica 13 ottobre 2024) Ennesimo appello di Papa Francesco per il conflitto in corso in Medioriente. “Chiedo che Siano rispettate le forze di pace delle Nazioni Unite”, ha detto il Pontefice al termine dell’Angelus in piazza San Pietro. Il Santo Padre chiede “un cessate il fuoco immediato su tutti i fronti, per favore fermatevi”, e che “si percorrano le vie della democrazia e del dialogo per ottenere la pace”. “Sono vicino a tutte le popolazioni coinvolte in Palestina, in Israele e in Libano”. Bergoglio ha anche dedicato un pensiero alla popolazione ucraina e a quella di Haiti. Lapresse.it - Medioriente, Papa: “Siano rispettate le forze di pace delle Nazioni Unite” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ennesimo appello diFrancesco per il conflitto in corso in. “Chiedo cheledi”, ha detto il Pontefice al termine dell’Angelus in piazza San Pietro. Il Santo Padre chiede “un cessate il fuoco immediato su tutti i fronti, per favore fermatevi”, e che “si percorrano le vie della democrazia e del dialogo per ottenere la”. “Sono vicino a tutte le popolazioni coinvolte in Palestina, in Israele e in Libano”. Bergoglio ha anche dedicato un pensiero alla popolazione ucraina e a quella di Haiti.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Medioriente : Papa - siano rispettate forze pace delle Nazioni Unite - Milano, 13 ott. (LaPresse) – “Chiedo che siano rispettate le forze di pace delle Nazioni Unite”. Il Santo Padre chiede “un cessate il fuoco immediato su tutti i fronti, per favore fermatevi”, e che “si percorrano le vie della democrazia e del dialogo per ottenere la pace”. “Sono vicino a tutte le popolazioni coinvolte in Palestina, in Israele e in Libano”, aggiunge Bergoglio. (Lapresse.it)

Medioriente - Papa : “Stop spirale vendetta - non si ripetano rappresaglie” - “Faccio appello alla comunità internazionale affinché si metta fine alla spirale della vendetta in Medioriente e non si ripetano più gli attacchi per rappresaglia, che possono far precipitare quella Regione in una guerra ancora più grande”. Lo scrive Papa Francesco in un post su X. (Lapresse.it)

Medioriente : Papa - stop spirale vendetta - non si ripetano rappresaglie - Roma, 12 ott. (LaPresse) – “Faccio appello alla comunità internazionale affinché si metta fine alla spirale della vendetta in Medio Oriente e non si ripetano più gli attacchi per rappresaglia, che possono far precipitare quella Regione in una guerra ancora più grande”. . Lo scrive Papa Francesco in un post su X. (Lapresse.it)