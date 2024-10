Marco Salvati, autore di Bonolis, si scaglia contro Sonia Bruganelli: “Lo hai costretto a cacciarmi da Avanti un altro” (Di domenica 13 ottobre 2024) Marco Salvati, storico autore di Paolo Bonolis, si è scagliato contro Sonia Bruganelli dopo la terza puntata di Ballando con le stelle L'articolo Marco Salvati, autore di Bonolis, si scaglia contro Sonia Bruganelli: “Lo hai costretto a cacciarmi da Avanti un altro” proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Marco Salvati, autore di Bonolis, si scaglia contro Sonia Bruganelli: “Lo hai costretto a cacciarmi da Avanti un altro” Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di domenica 13 ottobre 2024), storicodi Paolo, si ètodopo la terza puntata di Ballando con le stelle L'articolodi, si: “Lo haidaun” proviene da Novella 2000.

Salvati (storico autore di Bonolis) attacca la Bruganelli : “Hai costretto tuo marito a cacciarmi. Mi fai tenerezza” - Sonia Bruganelli al centro di nuove polemiche, ma questa volta Selvaggia Lucarelli non c’entra. Ora, invece, se sono brutta non mi fanno passare più niente. Ci è riuscita. Salvati, commentando sempre via social la polemica della Bruganelli con la Lucarelli e in generale il suo percorso quasi ‘sconclusionato’ a Ballando, ha sentenziato: Intraprendendo la carriera televisiva si voleva far ... (Davidemaggio.it)

