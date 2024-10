Anteprima24.it - Maratona di Napoli, festa keniana e record di partecipanti

(Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiÈ unatuttae a suon didella manizione la quarta edizione della Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon, la gara svoltasi oggi con partenza e arrivo da piazza del Plebiscito. Il primo primato è quello dei, oltre 3.000 le presenze tra iscritti alla(42,195 km), alla Italiana Assicurazioni Neapolis Half (21,087 km) e alla Autostrade per l’Italia Sea Run (la non competitiva sulla distanza dei 12 km). Ma i verisono stati registrati in termini cronometrici, con i vincitori capaci tutti di abbassare i precedenti primati. Nella gara regina al maschile a tagliare per primo il traguardo è stato Naibei Samuel Kiplimo, che con il tempo di 2.15.11 ha migliorato il precedente primato della competizione di quasi tre minuti.