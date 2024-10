Lapresse.it - Manovra, Tajani: “Non fare guerra alle banche, concordare contributo con il governo”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Antoniocontro la tassazione degli extraprofitti delle. “Non possiamo pensare dila. Ripeto che io non ho alcun interesse, nessuno mi ha chiesto diqualcosa per le. Non ho mai chiesto nulla, ma penso che siano utili al nostro sistema economico”, ha detto il vicepremier e segretario di Forza Italia intervenendo al termine della Conferenza nazionale degli Enti locali del partito azzurro a Perugia. “Non possiamo imporre una tassa in base a un principio degli extraprofitti. Devono dare un, concordando col, e dire come possono aiutare. Non deve essere per forza una tassa, può anche essere una scelta di favorire per esempio la possibilità di garantire più liquidità”.