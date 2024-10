Ilpiacenza.it - Lunedì 14 ottobre ai Filodrammatici “Kafka e la bambola viaggiatrice”

Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Una storia fantasiosamente vera, che vede un ritroso Franztrasformarsi in “postino delle bambole” in seguito all’inaspettato incontro con una bambina, disperata per lache non trova più. Per consolarla, le dirà che non è andata persa, ma solo partita per un lungo viaggio Il