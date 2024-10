Dailyshowmagazine.com - Luca Micheletti: Baritono, Attore e Regista – Un Talento Poliedrico nel Mondo del Teatro

(Di domenica 13 ottobre 2024) In una recente intervista su Cinema Stories, condotta da Sofia Riccaboni, ilha raccontato la sua carriera e le sue esperienze artistiche. Considerato tra i talenti più originali ed eclettici della sua generazione,proviene da una famiglia d’arte, con una lunga tradizione teatrale alle spalle, che lo ha portato a calcare i palcoscenici fin dalla tenera età. Le Radici nele il Premio Enriquezha iniziato il suo percorso artistico giovanissimo, seguendo le orme dei genitori, entrambi attori. Durante l’intervista,ha ricordato come ilfosse parte della sua vita sin dall’infanzia. Nel 2023, ha ricevuto il Premio Enriquez come migliorprotagonista per la sua interpretazione di Alceste ne Il Misantropo di Molière, sotto la direzione di Andrée Ruth Shammah.