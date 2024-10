Fanpage.it - Luca Barbareschi a Ballando: “Abbandonato da mia madre quando avevo 6 anni, penso di non meritare nulla”

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di domenica 13 ottobre 2024), in gara acon le stelle, si è lasciato andare ad un racconto a cuore aperto: "sto per vincere qualcosa scatta un meccanismo in me che mi porta a credere di non meritarlo".