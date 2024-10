Lorenzo e Helena, il confronto che cambia tutto: “Mi piace ogni cosa di te” – VIDEO (Di domenica 13 ottobre 2024) Il confronto tra Lorenzo e Helena al GF cambia tutto: crisi o rinascita? Scopri cosa si sono detti. L'articolo Lorenzo e Helena, il confronto che cambia tutto: “Mi piace ogni cosa di te” – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Lorenzo e Helena, il confronto che cambia tutto: “Mi piace ogni cosa di te” – VIDEO Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Iltraal GF: crisi o rinascita? Scoprisi sono detti. L'articolo, ilche: “Midi te” –proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - arriva il faccia a faccia tra Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes : “Mi piace tutto di te!” - A me piacciono anche i tuoi difetti. Mi piace tutto di te. I due, dopo giorni di silenzio in seguito alla diretta di lunedì scorso in cui la modella brasiliana aveva palesato le sue rimostranze, affermando di essere rimasta molto delusa dal bel milanese, si sono isolati in salone per un confronto sulla fine del loro legame. (Isaechia.it)

Grande Fratello - Helena e Lorenzo : le nuove consapevolezze - La rivelazione Le dichiarazioni dei due gieffini Helena parlando con Lorenzo ha dichiarato: “Per me non esiste la parola scegliere, per questo sono stata diretta con te“. . Helena conclude sussurrando a Lorenzo: “Piano piano”. Mi piace tutto di te”. Helena imbarazzata ha rivelato: “Ti ammiro, mi piacciono i tuoi difetti. (361magazine.com)

GF - Lorenzo sbotta contro Shaila e Helena : “Sono proprio stanco - le voglio fuori dalla casa. Si meritano un uomo che…” - Ci sono stati scontri troppo forti con parole che non mi merito e non […] L'articolo GF, Lorenzo sbotta contro Shaila e Helena: “Sono proprio stanco, le voglio fuori dalla casa. “Sono stufo, ma proprio stanco. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GF, Helena sbotta contro Lorenzo e piange (VIDEO): “Tu mi hai già perso. (Webmagazine24.it)