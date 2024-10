Padovaoggi.it - Lo sportello Etra trasloca: dal 17 ottobre avrà una nuova sede

Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Da giovedì 17lodi Camposampierouna: sarà infatti trasferito in via Palladio 8 presso il centro commerciale quartiere Ferrari. Il nuovo, che sostituisce quello storico di via Corso 35, sarà operativo dal 17Per