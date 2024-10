LIVE – Trento-Varese 67-71 | Serie A1 2024 2025 basket DIRETTA

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Ilindi, sfida valida per la 3^ giornata dellaA1di. Ottimo avvio di campionato per gli uomini di coach Galbiati, che hanno centrato due vittorie nelle prime due uscite, superando Reggio Emilia e Venezia. Ora, un testa a testa interessante contro una formazione a caccia di punti e di solidità difensiva, dato cheha perso sia contro Brescia che contro Tortona, in entrambi i casi subendo oltre 100 punti. La palla a due è fissata alle ore 16:30 di domenica 13 ottobre sul parquet della Il T quotidiano Arena, con Sportface che vi fornirà ildiaggiornato in tempo reale.